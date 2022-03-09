Эксперты назвали профессии, которые предпочитают петербурженки

В честь прошедшего Международного женского дня эксперты определили, какие профессии чаще всего выбирают женщины в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе hh.ru, больше всего доля специалистов-женщин среди менеджеров по продажам и работе с клиентами, а также администраторов и бухгалтеров.

Также определены основные критерии, на которые женщины опираются при выборе вакансий. В частности, женщины чаще, чем мужчины, предпочитают удаленную работу и обращают внимание на расположение офиса.

Средний желаемый женщинами оклад в Петербурге составляет 50 тысяч рублей. Мужчины указывают большую сумму — в среднем 70 тысяч рублей. За прошлый год прибавку к зарплате получили только 23% женщин. Среди мужчин об этом рассказали на 30% больше респондентов.