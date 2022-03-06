«Лента» продает ограниченное количество товаров «в одни руки»

Торговая сеть «Лента» ограничила продажи отдельных товаров «в одни руки». В частности, в ограниченном количестве будут продаваться крупы, чай, кофе, муку, масла, сахар, приправы, соусы, продукты быстрого приготовления, мясная и рыбная консервация, косметика, туалетная бумага, средства для стирки, детская бытовая химия и подгузники.

В пресс-службе «Ленты» уточнили, что ограничения вводятся, чтобы предотвратить так называемое искусственное «вымывание» товаров с полок. В магазинах участились случаи, когда посетители приобретают продукты первой необходимости в больших количествах, чтобы потом перепродать их по более высокой стоимости.