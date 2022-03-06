В Петербурге продолжают закрываться магазины крупных брендов

Закрытие магазинов брендовой одежды и других непродовольственных товаров в Петербурге перестает быть единичным явлением. Судя по ситуации в городских торговых центрах, оно приобретает массовый характер. Как сообщает «Мойка78», в настоящий момент закрыты магазины одежды H&M, Puma, Mango, Women’secret, Zara, Mango, Bershka в торговом центре «Галерея».

Не работает магазин Chanel. Второй магазин бренда на Невском проспекте, 151, также не обслуживает покупателей. Не работает на Невском также магазин швейцарских часов Omega.

Закрывающиеся магазины вывешивают на дверях таблички с извинениями перед покупателями. Большинство из них информируют о временном закрытии. Некоторые, как магазин H&M, добавляют телефон службы поддержки покупателей, по которому можно получить более подробную информацию.