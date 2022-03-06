Системы Visa и Mastercard объявили о приостановке операций в России

Американская корпорация Mastercard объявила о приостановке услуг на территории России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь пресс-релиз компании.

Компания Visa также объявила о намерении приостановить все транзакции по выпущенным в России картам за пределами страны. В Центробанке пояснили, что средства клиентов останутся в сохранности, а держатели карт смогут снимать и переводить деньги до окончания срока их действия.

При этом трансграничные операции и оплата покупок в иностранных магазинах для держателей выпущенных в России карт будут недоступны. У россиян также не получится расплатиться картами Visa и Mastercard за рубежом.