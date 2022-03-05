В Петербургских магазинах нет дефицита продуктов

Петербургские продуктовые ретейлеры отмечают рост спроса на крупы и бакалею. Как сообщает «Деловой Петербург», дефицита продуктов в городе нет.

В пресс-службе ретейлера «О’КЕЙ» изданию рассказали, увеличение спроса на макароны и крупы в течение двух недель фиксируется примерно в два раза от привычных значений. Однако товарного запаса достаточно по всем позициям.

Рост спроса на некоторые категории отметили и в сети магазинов «Верный». Там пояснили, что особых мер пока не предпринимают — просто следят за развитием ситуации. В сети «ВкусВилл» считают, что повышенный спрос на отдельные категории никак не повлияет на их наличие в магазинах. Там также пояснили, что более 87% продуктов, которые представлены на прилавках магазинов сети производятся в России.

В «Ленте» пояснили, что повышенного спроса нет. Однако в некоторых магазинах «предприниматели» скупают товары первой необходимости для последующей перепродажи.