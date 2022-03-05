Путин пообещал единую систему поддержки семей с детьми в России

Президент Владимир Путин анонсировал создание в России единой системы поддержки семей с детьми до 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости. Глава государства заявил, что меры готовятся и будут объявлены в ближайшее время.

Президент пообещал, что все меры поддержки будущих мама и семей с детьми до достижения ими возраста 18 лет будут выстроены в единую систему. Об этом Владимир Путин заявил Путин в Химках во время встречи с женщинами из летного состава российских авиакомпаний.

Он отметил, что в настоящее время поддержка семей с детьми до 18 лет существует не во всех регионах. На федеральном уровне она также отсутствует.