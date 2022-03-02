«Организатору перевозок» в Петербурге требуется контролер-ревизор

Вакансию контролера-ревизора открыло СПб ГКУ «Организатор перевозок». Информация о ней опубликована на официальном сайте предприятия.

Успешному кандидату предстоит проверять оплату проезда у пассажиров наземного транспорта, а также заполнять бланки отчетности по результатам проверок. Кандидатам предлагают на выбор работу в пятидневку или по графику два через два. Работать можно в три смены: с 7:00 до 16:00, 11:00 до 20:00 и с 15:00 до 23:00.

Заработная плата контролера зависит от опыта и квалификации и составляет от 40 тысяч рублей в месяц. Кандидатам требуется образование не ниже среднего, оперативность и аккуратность в выполнении рабочих задач, коммуникабельность, пунктуальность и внимательность.

Желающих откликнуться на вакансию просят обращаться в головной офис Управления по контролю оплаты проезда на Приморском проспекте, 22 или звонить по телефонам: +7 (812) 241-25-08 и +7 (931) 326-51-91.