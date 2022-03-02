Ярмарки выходного дня в Петербурге хотят проводить дольше

Петербургское законодательное собрание рассмотрело в первом чтении проект, регулирующий работы ярмарок выходного дня. Согласно существующим нормам, они не могут длиться более 3 дней, однако продолжительность предлагается увеличить.

Законопроект, который рассмотрели парламентарии, предлагает дать возможность организаторам ярмарки работать не только в выходные и праздничные дни, но также за день до них. Председатель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова пояснила, что дополнительный день обычно требуется участникам на подготовку.

Новый законопроект также предполагает обязательство предпринимателей уведомить власти об их проведении за пять дней. Согласно действующим в настоящее время правилам, уведомление необходимо прислать за 15 дней.