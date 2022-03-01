Ставка по ипотеке от Сбербанка бьет рекорды

Сбербанк с 1 марта повышает ставку по ипотечным кредитам до 18,6%. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Рост ставки составил 7,3 процентных пункта. Ранее ставки по ипотечным кредитам в Сбербанке начинались от 11,3%.

В Сбербанке пояснили, что получателей ипотечных и потребительских кредитов, которым они были до 1 марта, изменения не коснутся. Также на прежнем уровне оставят ставки по программам господдержки. В частности, минимальная ставка для семей с детьми составит 4,7%, по ипотечным программа на новостройки с государственной поддержкой она, как и ранее, осталась 5,8%.

Ранее Банк России объявил о росте ключевой ставки до 20%. В финансовом регуляторе пояснили, что данная мера позволит защитить сбережения граждан от обесценивания.