Некоторые петербуржцы не смогли воспользоваться Apple Pay и Google Pay

В субботу, 26 февраля, некоторые пользователи из Петербурга не смогли оплатить товары и услуги через сервисы Apple Pay и Google Pay. Как рассказала «КП-Петербург» читательница издания, ей не удалось оплатить через Apple Pay покупки в магазине «Магнит». По её словам, такая же проблема наблюдалась и у нескольких других покупателей.

Следом женщина отправилась в магазин «Перекресток». Однако и там оплата через Apple Pay не прошла.

«МК в Питере» сообщает, что сложности возникли и у желающих вызвать такси через один из крупных агрегаторов. По информации издания, пользователей сразу при заказе предупреждают о возможных проблемах и рекомендуют наличные.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» писал, что Apple Pay и Google Pay стали недоступны для клиентов пяти российских банков, которые попали под санкции.