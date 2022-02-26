Наличных в петербургских банкоматах не хватает всем желающим

У петербургских банкоматов третий день продолжается ажиотаж и выстраиваются очереди из желающих снять наличные. Как сообщает «КП-Петербург», где-то недоступны купюры некоторых номиналов, в других снятие и вовсе невозможно, так как денег не осталось.

Сотрудник одного из банков пояснил корреспонденту, что в банкоматах просто недостаточно наличных, чтобы обслужить всех желающих. Люди идут непрерывным потоком, а многие банкоматы работают круглосуточно. В итоге пополнять их не успевают и требуется ждать инкассацию.

Очереди из желающих снять деньги в Петербурге третий день подряд можно наблюдать перед банкоматами различных банков: «Сбербанк», «Санкт-Петербург», «Тинькофф», ВТБ, «Альфа-банк» и другими. При этом многие экономисты призывают петербуржцев не поддаваться паники и не принимать поспешных финансовых решений.