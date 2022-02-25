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Петербуржцам советуют не снимать наличные и не покупать турпутевки

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© Фото: Baltphoto

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Горожан призывают не давать прогнозов по экономической ситуации.

Президент ВШЭ в Петербурге, экономист Александр Ходачек посоветовал петербуржцам не снимать наличные в банкоматах ни в рублях, ни в валюте, создавая ажиотаж. Как сообщает «Петербургский Дневник», эксперт попросил не делать преждевременных прогнозов по экономической ситуации и не принимать серьезных решений, связанных с финансами.

Александр Ходачек также напомнил горожанам о закрытии воздушного сообщения. В связи с этим он посоветовал воздержаться от покупки турпутевок на мартовские праздники, так как они могут не состояться.

Эксперт попросил петербуржцев не спешить с выводами и относительно покупки продуктов первой необходимости. Он предположил, что какая-то ясность в сложившейся ситуации может наступить примерно к началу следующей недели. Пока же делать прогнозы невозможно и нужно просто подождать.

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