13% петербуржцев зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц

14% работающих петербуржцев имеют заработную плату до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает служба исследований «HeadHunter Северо-Запад».

29% горожан рассказали о заработной плате от 30 до 50 тысяч рублей. А почти треть (32%) петербуржцев получают от 50 до 100 тысяч рублей в месяц.

Тех, кто получает заработную плату более 100 тысяч рублей в месяц, оказалось 13%. Их доля выше среди мужчин, чем среди женщин: 18% против 8%. Больше всего в данной категории оказалось трудящихся в сферах высшего менеджмента, строительства и информационных технологий.

По числу тех, чья заработная плата превышает 100 тысяч рублей в месяц, Петербург вошел в пятерку лучших. Больше всего таких работников оказалось в Новосибирской области и Москве.