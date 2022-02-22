Петербургские пенсионеры получат региональную доплату автоматически

Региональная социальная доплата к пенсии в Петербурге будет предоставлена получателям в так называемом беззаявительном порядке, то есть, без каких-либо действий со стороны получателя. В Смольном, где не давно было принято соответствующее постановление, пояснили, что данная мера позволит привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Новый порядок начисления региональных доплат к пенсии в Петербурге вступил в силу с 1 января 2022 года.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пенсию для военных в России также проиндексировали с 1 января 2022 года. Она стала больше на 8,6%.