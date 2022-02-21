В отношении лидера QR-бойкота Коновалова запущена процедура банкротства

Арбитражный суд Пскова по заявлению Федеральной налоговой службы начал процедуру реструктуризации долгов в отношении предпринимателя Александра Коновалова, известного в Петербурге, как лидер QR-сопротивления. Как сообщает «Фонтанка», в реестр требований для реструктуризации вошли более 800 тыс. рублей основного долга, 128 тыс. рублей пеней и 425 тыс. рублей штрафов. Общая сумма задолженности оценивается в 1,4 миллиона рублей.

Ранее «Санкт-Петерург.ру» сообщал, что суд в Петербурге отправил Александра Коновалова под арест на два месяца. Следствие считает, что предприниматель выступил посредником при даче взятки.