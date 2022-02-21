В Петербурге увеличат штраф для безбилетников в общественном транспорте

В Петербурге планируется увеличить размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Как пояснили в комитете по транспорту, такая мера необходима для повышения уровня сознательности горожан при переходе на бескондукторную систему обслуживания пассажиров. Размер штрафа для безбилетников достигнет 2500 рублей.

Сейчас безбилетников в наземном общественном транспорте Петербурга штрафуют на 500 рублей. Безбилетный проезд в метрополитене стоит пойманному «зайцу» 1000 рублей.

Повышение штрафа сделает его соразмерным стоимости проездного билета. В настоящее время месячный комбинированный билет обходится пассажирам в 2282 рубля. проездной для поездок в метро на месяц стоит 2 495 рублей.

Повышение уровня штрафа выше стоимости месячного проездного билета, как считают в комитете по транспорту, будет способствовать оплате проезда или приобретению единых электронных билетов.