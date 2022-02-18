Подсчитана стоимость найма трактора для борьбы с сугробами в Петербурге

Снежная зима в Петербурге повысила спрос на услуги тракторов, автопогрузчиков и другой техники. Её владельцы готовы избавить от снежных завалов тех, кто не дождался милостей от чиновников и коммунальных служб. За год цены на такие услуги выросли на 10-20% и этому немало способствовал повышенный спрос, сформированный снежной зимой.

Стоимость найма рассчитывается исхода из рабочей смены, то есть за семь часов работы и один час на дорогу. Как сообщает «Фонтанка», трактор JCB на это время обойдется от 19 тысяч рублей, а МТЗ (производитель — Минский тракторный завод) будет немного дешевле — от 14 тысяч рублей.

Смена минипогрузчика Bobcat обойдется в сумму от 11 до 14 рублей. Однако, его использование потребует дополнительных расходов на эвакуатор для доставки к месту работы — от 6 до 12 тысяч рублей.

Петербуржцы этой зимой активно покупают и другие необходимые для заснеженных улиц товары. Например, жители Коломны сами купили 250 килограммов песка, раздали всем желающим и самостоятельно посыпали напоминавшие каток тротуары района.

Очевидно, что гражданская активность петербуржцев в сфере уборки снега явно набирает обороты. Жители сами могут и почистить улицы лопатой, и нанять трактор, и посыпать песком. Однако после этого справедлив вопрос: а чем займутся городские власти? Губернатор города Александр Беглов давал многообещающие заявления о готовности Петербурга к зиме, однако петербуржцы увидели в этом году огромные сугробы и падающую наледь. Видимо, местным жителям стоит смириться, что если не хочешь получить травмы, то стоит убирать город самим.