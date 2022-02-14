Петербуржцы держат на банковских вкладах более трех триллионов рублей

Петербуржцы стали активнее пользоваться вкладами и другими банковскими продуктами. Как сообщает пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России, за 2021 год объем средств на банковский вкладах горожан увеличился на 13,7%.

Общая сумма средств на на депозитах, с учётом вложений на счетах эскроу впервые превысила три триллиона рублей. Данная цифра была достигнута к началу 2022 года.

Больше всего средств петербуржцы внесли на банковские вклады в декабре 2021. За этот месяц общий объем сбережений горожан вырос на 4,3%. Начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов отметил, что в заключительный месяц года традиционно наблюдается повышенный по сравнению с другими месяцами приток средств во вклады. Это связано с дополнительными выплатами, которые многие россияне получают в конце года.