ГУП ТЭК пообещал отключить должникам отопление

ГУП «ТЭК СПб» планирует начать отключение отопления 59 коммерческим объектам, которые не оплачивают счета. Как пояснили в пресс-службе организации, суммарная задолженность составляет 42 миллиона рублей.
Отключение объектов ГУП «ТЭК СПб» планирует начать, если деньги не поступят до конца февраля. В организации уточнили, что в этом случае должники обязаны предоставить теплоэнергетикам в свои индивидуальные тепловые пункты для отключения. В случае отказа в допуске в ИТП специалистов ГУП «ТЭК СПб» задолжавшим коммерческим объектам грозит административная ответственность.