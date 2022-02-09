За непоставленную видеокарту компания заплатит петербурженке более миллиона рублей

Ленинский районный суд Петербурга принял решение в пользу покупательницы видеокарты, которая не получила свою дорогостоящую покупку от ООО «Комбо». Женщина заключила с компанией договор на покупку профессиональной видеокарты PNY Nvidia A100 40GB (TCSA100M) в сентябре 2021 года и внесла 852,5 тысячи рублей. Однако, покупку так и не получила.

С претензией покупательница обратилась в компанию спустя четыре дня. Она потребовала вернуть деньги за несостоявшуюся покупку, однако и тут получила отказ. Женщина подала в суд. На заседания не являлись ни она, ни ответчик, однако суд все же принял решение в пользу истицы. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, в итоге несостоявшийся поставщик видеокарты заплатит 852,5 тысячи рублей за оборудование, 136,4 тысячи рублей неустойки и 494,45 тысячи рублей штрафа.