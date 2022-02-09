В Петербурге будут платить детские пособия семьям с временной регистрацией

Петербургское Законодательное собрание поддержало в первом чтении законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс города. Согласно документу, с 1 января 2022 года право получения пособий на детей в возрасте от трех до семи лет распространяется на тех, кто имеет временную регистрацию в Петербурге.

Парламентарии отметили, что семьи с временной регистрацией — такие же граждане России, которые приехали в Петербург, чтобы жить и работать. Спикер ЗакСа Александр Бельский пояснил, что новый закон жестко привязывает величину выплат к прожиточному уровню для всех детей, установленному в регионе.