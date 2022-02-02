Петербургские налоговые временно не принимают посетителей

В петербургских межрайонных налоговых инспекциях временно приостановлен очный прием посетителей. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в городе. Исключение сделают для услуги выдачи квалифицированной электронной подписи. В МИФНС России № 15 по Петербургу её будут предоставлять в обычном режиме.

Петербуржцы могут направить в налоговую заявления, обращения, отчетность и иные документы через сайт nalog.gov.ru. Их также можно отправить почтой или опустить в боксы приема входящей корреспонденции в самых инспекциях.

Информация об услугах налоговых органов по-прежнему доступна петербуржцам по телефону контакт-центра 8-800-222-22-22 и справочным телефонам инспекций.