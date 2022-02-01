В России с февраля увеличивается материнский капитал

С 1 февраля в России вступает в силу ряд изменений в законодательстве. В том числе, будет проведена индексация материнского капитала, который станет больше на 8,4%.

РИА Новости уточняет, что индексация материнского капитала проводится не по прогнозной, а по фактической инфляции. Размер выплаты на первого ребенка теперь составляет 524,5. После рождения второго ребенка семья может получить материнский капитал в размере 693,1.

Будут проиндексированы и другие выплаты. Пенсии по старости для неработающих россиян увеличат на 8,6%. Больше станут также пособия, выплачиваемые инвалидам, ветеранам и пострадавшим на производстве.