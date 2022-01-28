Закон об индексации пенсий подписан президентом

Страховые пенсии в России с 1 января 2022 года будут проиндексированы на 8,6%. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Закон опубликован 28 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Пенсионеры получат выплаты с индексацией в том числе за январь, хотя новый закон вступает в силу в феврале. Как сообщает «Интерфакс», проиндексированные пенсии получит примерно 31 миллион россиян.

С учетом индексации средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рубля. По данным Минфина, на индексацию пенсий в 2022 году потребуется 549,7 миллиардов рублей. Из них 377 миллиардов рублей было предусмотрено ранее на индексацию в 5,9%. 172,7 миллиарда рублей.