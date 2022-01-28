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В ВТБ рассказали о мошенничестве с онлайн-покупкой билетов

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© Фото: pixabay.com

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Вместо покупки билетов в театр пострадавшим оформляют подписку на фишинговые сайты.

Новая схема мошенничества с банковскими картами появилась в рунете. Как сообщает РБК, ссылаясь на представителя банка ВТБ, в январе зарегистрирован резкий рост числа фишинговых сайтов, куда пользователи попадают, пытаясь купить билеты на концерты и спектакли онлайн.

В момент «покупки» билета оформляется подписка на фишинговый сайт. После этого у подписчика снимались деньги с банковской карты с интервалом в несколько секунд. Средства списывались транзакциями на суму от 5 до 20 тысяч рублей. Мошенники выполняли нужно количество списаний до полного обнуления баланса карты.

Фейковые объявления, ведущие на фишинговые сайты, жертвы получают через соцсети и мессенджеры, находят даже на сайтах знакомств.

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