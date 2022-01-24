Комздрав заплатит петербурженке полмиллиона рублей

Куйбышевский районный суд обязал комитет по здравоохранению компенсировать петербурженке с инвалидностью затраты на лекарства, а также моральный вред. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, комитет заплатит женщине 498 тысяч рублей. Еще в 5 тысяч рублей оценили моральный вред, а 8 тысяч составят судебные расходы.

Женщина является инвалидом первой группы и с мая 2021 года была вынуждена самостоятельно покупать препарат, который ей жизненно необходим. Её пришлось это делать, так как препарата долгое время не было в аптеке, где горожанка обычно получала его бесплатно.