Маркетплейсы в Петербурге терпят убытки из-за снега во дворах

У федеральных маркетплейсов в Петербурге возникли сложности с доставкой товаров. Партнеры, с которыми они исправно сотрудничали ранее, отказываются доставлять заказанные товары на дом к покупателям. Причина кроется в снежной зиме и неубранном городе, транспорт не может подъехать к парадным заказчиков, чтобы выгрузить товар.

Как сообщил «МК в Питере» предприниматель Дмитрий Петров, он был вынужден временно приостановить оказание услуг федеральному маркетплейсу. Издание подсчитало, что он не одинок, количество доставляющих товары в Петербурге водителей сократилось примерно в десять раз.

Дмитрий Петров рассказал, что в его собственности несколько фургонов и он доставляет на дом к покупателям крупногабаритную технику. Однако, сделать это сейчас мешает каша из снега и грязи в петербургских дворах. Груженые фургоны также не могут преодолеть ледяную колею, а припарковаться в большинстве дворов просто невозможно.

Водители машин доставки опасаются ДТП во дворах, ведь движущийся по колее транспорт периодически бросает в сторону — прямо на припаркованные машины. Многие принимают решение просто отказаться от работы, так как ремонт машины обойдется во много дороже, чем можно заработать за несколько дней.

Предприниматели терпят убытки. Дмитрий уточнил, что бизнес страдает больше не от американских санкций, про которые регулярно сообщают по телевизору, а от бездействия городских властей. Он предложил губернатору Александру Беглову на один день сесть за руль фургона доставки, чтобы прочувствовать на себе, как сложно работать в таких условиях.

Знакомый с ситуацией в одном из маркетплейсов источник охарактеризовал изданию ситуацию так: к вечеру пятницы, 21 января, на субботу подали заявки на работу только четыре курьера. Между тем, для нормальной доставки всего объема заказов на этот день необходимо 120 машин.

Пострадает, в конечном итоге, простой потребитель. Дмитрий Петров напомнил, что такая ситуация приведет к неизбежному росту стоимости доставки как до магазинов, так и до частных клиентов.

В Смольном о проблемах с уборкой дворов в Петербурге, без сомнения, знают. Глава Жилищного комитета Петербурга Олег Зотов ранее заявлял о планах передать уборку внутриквартальных территорий в ведение государственных организаций. Платеж за уборку и содержание придомовых территорий в квитанциях за ЖКУ петербуржцу могут увидеть уже сейчас. Однако, если судить по ситуации во дворах, расходуются они совсем не по прямому назначению.