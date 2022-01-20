Эксперт назвал россиянам путь к спасению от долгов

До 50% россиян используют новые займы для погашения ранее взятых кредитов. Экономист Александр Трахтенберг в беседе с изданием «АБН» не увидел в таком способе ничего страшного.

Эксперт отметил, что важно, чтобы общая задолженность россиян не превышала определенный критический уровень. Его отслеживает Центробанк и принимает меры при возникновении сложностей. Если рефинансирование ипотеки позволяет потребителю выгодно изменить ставку и условия, то оно является благом для потребителя.

Не в состоянии погасить взятые кредиты до 45% россиян. Об этом свидетельствуют данные «PRIMPRESS». Такое положение дел вынуждает заемщиков брать дополнительные кредиты для погашения долгов по оформленным ранее.