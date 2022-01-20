В России предлагают запретить обращение криптовалют

В России предлагается запретить майнинг и оборот криптовалют. С таким предложением выступил Центробанк. Как сообщает РБК, оно содержится докладе регулятора для общественных консультаций.

Банк России предлагает ввести ответственность за нарушение запрета на использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг, организацию выпуска и сам выпуск криптовалют. Предлагается также законодательно закрепить запрет для финансовых организаций вкладывать средства в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты.

В настоящий момент Центробанк планирует обсудить с участниками рынка данный запрет, а также потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при его реализации.