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«МК в Питере» добился возможности не платить за невывезенный мусор для петербуржцев

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© Фото: Baltphoto

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Акция #НеХочуПлатитьЗаМусор принесла результат.

Петербуржцы смогут добиваться возврата денег за не вывезенный «Невским экологическим оператором мусор». Об этом сообщает «МК в Питере», ссылаясь на советника председателя комитета по тарифам Петербурга Ирину Бугославскую. Ранее издание запустило акцию #НеХочуПлатитьЗаМусор, чтобы привлечь внимание властей к мусорной проблеме в Петербурге.

Проблемы с переполненными контейнерными площадками, мусор с которых перестал вывозится своевременно, петербуржцы увидели сразу после наступления нового года. С 1 января к работе приступил «Невский экологический оператор», который теперь отвечает за вывоз мусора во всех районах города. В процессе перехода на новую систему вывоза ТБО возникла масса сложностей. Контракты со старыми подрядчиками истекли и их контейнеры с площадок увезли. Новые контракты, подрядчики и контейнеры появились не везде. Во многих местах контейнеры появились, но в недостаточном количестве.

Петербуржцы активно делились фотографиями переполненных мусорок возле своих домов в социальных сетях. В «НЭО» ежедневно направлялись сотни жалоб от возмущенных горожан. Оператор извинился перед петербуржцами, нашел объяснения сложившейся проблеме и пообещал исправить все в скором времени. Однако, город был завален мусором до конца новогодних каникул, а в некоторых районах ситуацию не удалось полностью изменить и по сей день.

Акция #НеХочуПлатитьЗаМусор была запущена 11 января. Её основой послужило право россиян не оплачивать услуги ненадлежащего качества, которое закреплено в действующем законодательстве. В результате к регулярно выкладываемым в соцсети фотографиям переполненных контейнерных площадок горожане стали охотно добавлять хештег акции.

Реакция «Невского экологического оператора» менялась по мере роста популярности акции. Сначала предприятие заявила, что вопрос предоставления скидок за услугу горожанам требует обсуждения. После отчиталось о вывезенном на 96,5% мусоре. Тематических постов в соцсетях на тот момент действительно стало меньше, но говорить о полном порядке пока было рано.

Лед тронулся спустя неделею. Право петербуржцев не платить за некачественно оказанные услуги по вывозу мусора подтвердила советник председателя комитета по тарифам Петербурга Ирина Бугославская на пресс-конференции ТАСС. Она отметила, что акт о некачественно оказанной услуге можно составлять, если мусор с площадки не вывозился в течение трех дней. На основании данного акта горожане вправе требовать возврата денежных средств.

Генеральный директор ВЦКП «Жилищное хозяйство» Василий Федотов подтвердил, что перерасчет возможен, так как вывоз мусора является коммунальной, а не жилищной услугой. Чтобы получить его, петербуржцам необходимо посмотреть в платежной квитанции, кто отвечает за данную услугу. Соответственно, далее необходимо обращаться либо к «Невскому экологическому оператору», либо к управляющей компании.

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