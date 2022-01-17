Квитанции на оплату ЖКУ в Петербурге объединят

В Петербурге планируется объединение всех счетов за жилищно-коммунальные услуги в единой квитанции. В новый платежный документ войдут суммы за электроэнергию, коммунальные услуги и капитальный ремонт.

Как уточнили в администрации города, АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство» планируется объединить в единый расчетный центр. В ведении «Жилищного хозяйства» в настоящее время находится примерно 70% петербургского жилого фонда. В год данная организация рассылает около 18 миллионов счетов.

В администрации уточнили, что подобная реорганизация «Петроэлектросбыта» и «Жилищного хозяйства» потребует четкого контроля.