Работникам 40% компаний Петербурга могут увеличить зарплату на 5 тысяч рублей

Петербургские работодатели за две недели опубликовали 1700 вакансий, где предлагают соискателям зарплату от 250 тысяч рублей. Как уточнили в пресс-службе hh.ru, средняя зарплата в Петербурге на 18% больше, чем в других регионах.

Наиболее перспективна с точки зрения размера заработной платы по-прежнему сфера информационных технологий. На втором месте — продажи, на третьем — строительная отрасль.

40% работодателей Петербурга заявили о своем намерении увеличить заработную плату сотрудникам. Это должно произойти уже до конца января. 10% могут увеличить зарплату сотрудников в феврале. 20% работодателей готовы рассматривать данную возможность по итогам первого квартала 2022 года.