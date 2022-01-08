Петербуржцы получили в квитанциях «Петроэлектросбыта» задолженность из-за ошибки

«ЕИРЦ Петроэлектросбыт» прислал некоторым петербуржцам квитанции за декабрь 2021 года с ошибкой в расчетах. Как сообщает «Фонтанка», в личном кабинете некоторые потребители увидели задолженность за добровольное страхование жилья при том, что не выбирали данную услугу.

В «Петроэлектросбыте» пояснили, что это произошло из-за технической ошибки. При этом мнимая задолженность не влияет на общую сумму к оплате, она остается корректной. Сбой пообещали устранить в ближайшее время.

В компании подтвердили, что услуга является добровольной и не включается в общий счет без желания собственников. Петербуржцев также призвали не верить ложным сообщениям в социальных сетях, где содержится информация о необходимости письменного отказа от страхования.