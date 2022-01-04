В Смольном определились, сколько будет стоить питание в школах в 2022 году

Стоимость питание в государственных образовательных учреждениях на 2022 год определили в Петербурге. Согласно опубликованному постановлению, завтрак в обучающихся государственных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также среднего профессионального образования обойдется в 68 рублей 50 копеек. Обед будет стоить 119 рублей 50 копеек. Комплексный обед подорожал с 173 рублей до 188 рублей.

В администрации Петербурга напомнили, что обучающимся в федеральных образовательных учреждениях компенсируют расходы на питание.