Более трех тысяч случаев хищения электроэнергии выявили в Петербурге в 2021 году

В Петербурге за одиннадцать месяцев ушедшего 2021 года выявили 3033 случая хищения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

В 50% случаи нарушения осуществлялись путем самовольного подключения к сетям без заключения договора с поставщиком энергии. Без договора пользователи получили 29,15 миллионов кВтч.

Остальные случаи были связаны с так называемым безучетным потреблением. В этом случае абоненты самовольно вмешивались в работу счетчиков. В общей сложности недобросовестных потребителей в Петербурге оштрафовали на 263 миллиона рублей.