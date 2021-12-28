Тарифы на транспорт и электроэнергию утверждены в Петербурге

Тарифы на перевозки общественным транспортом и электроэнергию на будущий год утвердил петербургский комитет по тарифам. Как сообщили в пресс-службе комитета, тарифы перевозки пассажиров, а также багажа, будут действовать до 31 декабря 2022 года.

Разовые поездки на всех видах транспорта в Петербурге подорожают. В метро они обойдутся в 65 рублей, а в наземном общественном транспорте — в 60, то есть станут на пять рублей дороже.

Рост тарифов на коммунальные услуги для петербуржцев не должен превышать 3,5%. Традиционно, новые суммы платежей за электричество, тепло, воду и газ петербуржцы увидят в квитанциях 1 июля 2022 года.