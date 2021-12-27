С нового года петербургские общественные туалеты станут бесплатными

Петербуржцам и туристам сделают важный «подарок» на Новый год. С 1 января 2022 года отменяется плата за пользование общественными туалетами, находящимся в ведении «Водоканала».

Как пояснили в пресс-службе администрации города, на объектах по-прежнему будет находится персонал «Водоканала». Все операции по поддержанию исправности и чистоты туалетов будут выполняться в полном объеме.

Всего в ведении городского «Водоканала» в настоящее время находятся 651 общественный туалет: 214 стационарных туалетов, 91 сетевой модульный туалет, 34 модульных туалета с накопительными емкостями для установки в садах и парках, 21 передвижной санитарно-гигиенический комплекс на базе автомобильного шасси, 291 передвижной туалет. До 1 января 2022 года плата останется неизменной и составит 30 рублей.