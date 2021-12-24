Средства на «ковидные» выплаты медикам в Петербурге выделили из резервного фонда

В Петербурге выделены дополнительные 336,9 миллионов рублей на выплаты медикам, которые работали в «красных» зонах стационаров и заболели коронавирусом. В

Как уточнили в пресс-службе администрации города, в 2021 году медицинским работникам были выплачены 4,8 миллиарда рублей. Выплаты получили 15 862 медработника, пострадавших от коронавирусной инфекции на своем рабочем месте.

37 петербургских семей получили выплаты в связи со смертью медицинского работника, заразившегося коронавирусом в «красной» зоне. Одному медработнику выплатили 200 тысяч рублей в связи с полученной инвалидностью. Ранее он уже получал 300 тысяч рублей после подтверждения диагноза.