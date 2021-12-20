Безбилетники в электричках Петербурга и Ленобласти будут платить больше

С 1 января 2022 года увеличивается размер штрафа за безбилетный проезд в пригородных электропоездах на территории Петербурга и Ленинградской области. Как сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», за безбилетный проезд в категории «Стандарт» штраф составит 1075 рублей в Петербурге и 1390 рублей в Ленинградской области.

Безбилетники, проезжающие в скоростных электропоездах «Ласточка» заплатят больше. Штраф составит 1250 рублей в Петербурге и в 1580 рублей в Ленобласти. В категории «Комфорт» штрафы составят 1100 и 1450 рублей соответственно.

Размер штрафа за безбилетный проезд в электропоездах увеличивается в связи с ростом стоимости проезда. Сейчас он составляет пятидесятикратную величину от стоимости билета на взрослого пассажира на расстояние 10 км.