Задержку зарплаты курьерам «Самоката» проверит прокуратура

Петербургская прокуратура проверяет факт длительной задержки заработной платы курьерам компании «Самокат». В пресс-службе ведомства уточнили, что работники не получают зарплату с октября текущего года по настоящее время.

78.ru сообщает, что заработную плату задержали 133 курьерам, а общая сумма задолженности может составлять 5 миллионов рублей. В компании «Самокат» уже принесли извинения курьерам. В задержке выплат там обвинили компанию-партнера, которая оказалась неблагонадежной.

В «Самокате» уточнили, что о ситуации с задержками не знали, так как партнер сообщал о регулярном перечислении зарплат. Там пообещали самостоятельно выплатить деньги пострадавшим курьерам, хотя это является обязанностью компании-партнера.