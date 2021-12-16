В Петербурге утвердили повышение коммунальных тарифов на будущий год

Тарифы на коммунальные услуги в 2022 году вырастут в Петербурге на 3,9%. Как сообщили на пресс-конференции по тарифам в правительстве города, рост будет немного ниже уровня инфляции.

Газ для петербуржцев станет дороже в среднем на 3,3%, электричество — на 5%. За воду и водоотведение в новом году придется платить на 1,7% больше.

На 3,5% больше наниматели жилых помещений будут платить за их содержание. Регулирование размера платежа за обращение с твердыми коммунальными отходами в будущем году перейдет в ведение комитета по тарифам. До настоящего момента его определением занимались общие собрания собственников жилья.

Тарифные изменения петербуржцы увидят в квитанциях в июле 2022 года.