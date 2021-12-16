Проезд в общественном транспорте подорожает в Петербурге в 2022 году

В Петербурге утверждены новые тарифы на проезд в общественном транспорте на 2022 год. Об этом сообщил председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин на пресс-конференции 16 декабря.

Стоимость проезда вырастет с 1 января 2022 год. Так называемый «гостевой» тариф в петербургском метро составит 65 рублей (сейчас — 60).

Вырастет стоимость проезда и для тех, кто пользуется «Подорожником». В метро поездка обойдется в 45 рублей вместо 41 рубля, в наземном транспорте — 40 рублей вместо 36 рублей.

В 2022 году в Петербурге появится так называемый пересадочный тариф. Пользоваться им можно в течение часа с момента активации поездки. За первую поездку в рамках тарифа пассажир заплатит 40 рублей, за вторую — 10 рублей, а за третью платить не придется.

На 4% подорожают месячные проездные билеты, а также школьные, студенческие и для пенсионеров.