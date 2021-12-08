В Купчино школьники зарабатывают 250 рублей в час за уборку снега

Во Фрунзенском районе чистить улицы от снега помогают школьники. Как сообщил на пресс-конференции ТАСС начальник технического управления жилищного комитета Андрей Джалало, с добровольцами заключается договор и уборка оплачивается по ставке 250 рублей в час. При этом школьники работают после уроков и не более двух часов подряд. Для работы требуется согласие родителей.

Эксперимент набирает обороты. Вначале к уборке привлекли около 30 добровольцев. На сегодняшний день число учащихся, убирающих снег, достигло 50 человек.

Ранее сообщалось, что в Калининском районе к уборке снега привлекли взрослых добровольцев. При этом платят им меньше, чем школьникам — 150 рублей в час. В Красногвардейском районе снег также убирает от 40 до 50 добровольцев в день из числа совершеннолетних горожан.