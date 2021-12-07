Новые квитанции за электроэнергию придут петербуржцам в декабре

В декабре петербуржцы начнут получать новые квитанции за электроэнергию. Как сообщили в пресс-службе «Петроэлектросбыта», квитанции нового образца получат еще 650 тысяч жителей. Таким образом общее количество абонентов, получающих квитанции нового образца, достигнет 2,7 миллионов.

Ранее петербуржцы видели в квитанциях абонентский счет. Теперь каждому из них присвоят собственный номер единого лицевого счета. Обновление порядка начисления позволит упростить оплату электроэнергии.

В дальнейшем для удобства оплаты в одну квитанцию будут объединены платежи за электроэнергию, горячую и холодную воду, а также расходы домоуправления.

Все изменения петербуржцы смогут увидеть в электронном личном кабинете потребителя на сайте «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и мобильном приложении «ПСК/ПЭС».