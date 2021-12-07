Тариф на вывоз мусора в 2022 году утвержден в Петербурге

С нового года в Петербурге будут рассчитывать тарифы на вывоз мусора по-новому. Сейчас он входит в квитанцию за жилищные услуги и рассчитывается, исходя из метража жилой площади.

В комитете по тарифам Петербурга пояснили, что с 1 января 2022 года услуга станет коммунальной. Это означает, что её стоимость будут рассчитывать по установленным комитетом тарифам.

Как сообщает «Мойка78», формула расчета выглядит следующим образом: тариф регионального оператора * норматив накопления ТКО для 1 квадратного метра * общая площадь квартиры = 969,70 руб./куб.м *0,0066 куб. * количество кв.м общей площади квартиры.