Рестораторы Петербурга собираются повышать цены

Петербургские рестораторы заявили, что больше не могут сдерживать рост цен. В ближайшее время в некоторых заведениях общепита ожидается их повышение, которое может составить до 20%. Об этом сообщает РБК.

Необходимость повышения цен рестораторы объясняют тем, что себестоимость блюд стала намного выше. Предприниматели отметили, что пытаются искать новых поставщиков и более дешевые аналоги, но эта стратегия не всегда работает.

Рестораторы отмечают, что не хотят повышать цены, но не видят иного выхода. Некоторые заведения уменьшают порции, оставляя цены прежними. Однако, пока непонятно, как отреагируют на это посетители.

Создатель проектов Red.Steak & Wine и сети пиццерий Pizza22cm Эльдар Кабиров отметил, что цены в заведениях будет повышать впервые за три года.

Управляющий партнер WHITE GROUP Игорь Пращенко рассказал, что цены пришлось поднять сразу с большим шагом на 10%. Негативной реакции посетителей не последовало. Они то ли привыкли к росту цен, то ли не заметили повышения.