Молоко Пискаревского завода сильно подорожало

С 26 ноября Пискаревский молочный завод в Петербурге поднял цены на свою продукцию. В соответствии с письмом, которое получили ретейлеры, рост цен составил от 4 до 10%.

Как сообщает «Фонтанка», повышение цен совпало с очередным этапом введения маркировки. Начиная с 1 декабря, снабжать кодами для последующего отслеживания в системе «Честный знак» необходимо любую молочную продукцию.

Предыдущий раз предприятие повышало цены на свою продукцию в октябре 2020 года. По сведениям «Фонтанки», другие производители сделали это уже четыре раза в текущем году.

Заместитель генерального директора компании Георгий Житмарев отметил, что на предприятии повышению цен не рады, однако другого выхода не видят, так как все затраты возросли.