Прожиточный минимум в Петербурге в будущем году вырастет на 732 рубля.

Прожиточный минимум в Петербурге в 2022 году составит 13 160 рублей 20 копеек. Такие данные содержатся в постановлении, опубликованном на сайте Смольного. По сравнению с текущим годом прожиточный минимум станет больше на 732 рубля.

В будущем году для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 14 344 рубля. Для пенсионеров его установили в 11 317 рублей 80 копеек. Детский прожиточный минимум в 2022 году в Петербурге составит 12 765 рублей 40 копеек. Постановление пока не подписано губернатором Петербурга.

Минимальная заработная плата в 2022 году в Петербурге составит 21 500 рублей. Петербургский МРОТ на 36,9 % превысит общероссийский.