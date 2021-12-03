В Смольном объяснили, какие QR-коды нужны для транспорта в Петербурге

В Петербурге скоро появятся билеты на общественный транспорт с цифровым кодом. В комитете по транспорту пояснили, что это не имеет никакого отношения к QR-кодам, подтверждающим вакцинацию или недавно перенесенный коронавирус.

В цифровых кодах новых проездных билетов будет заложена информация, касающаяся непосредственно поездки. В частности, такой код будет включать данные о месте, времени покупки билета и сроке его действия, а также фискальную информацию. Эти данные будут считывать валидаторы нового образца, которые появятся в общественном транспорте Петербурга.

По внешнему виду новые проездные будут напоминать кассовый чек. Продавать их планируют в метро и сетевых магазинах.