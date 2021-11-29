С начала года зарплаты петербуржцев выросли на 5%

В Петербурге с начала года средний размер заработной платы вырос на 5%. Такую статистику опубликовали аналитики портала HeadHunter.

Показатель средней заработной платы по открытым в настоящее время в Петербурге вакансиям составляет 58 330 рублей. С начала года в Петербурге появилось более тысячи высокооплачиваемых вакансий. Успешным кандидатам на них готовы платить от 350 тысяч рублей в месяц.

58% высокооплачиваемых вакансий в Петербурге приходится на сферу информационных технологий. Менеджеру, продающему новые автомобили, в городе готовы платить до 450 тысяч рублей в месяц. Администратор ресторана может рассчитывать на зарплату в 230 тысяч. А 300 тысяч рублей в месяц в городе готовы также платить главному инженеру, зубному технику и шеф-повару.